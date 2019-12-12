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Банк ДОМ.РФ одобрил льготные ипотечные кредиты на Дальнем Востоке на 350 млн рублей

Всего в финансовую организацию за три дня поступило более 300 заявок от потенциальных заемщиков

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. С начала запуска программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке банк ДОМ.РФ одобрил кредиты на общую сумму 350 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба кредитной организации.

"За три дня с момента запуска "Ипотеки под 2%" в Банк ДОМ.РФ поступило более 300 заявок от потенциальных заемщиков. Банком уже одобрены кредиты на сумму около 350 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сделки проводятся в отделениях банка или его партнеров в более чем 20 городах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Получить консультацию по льготной ипотеке, воспользоваться калькулятором и подать заявку в режиме онлайн можно на стенде Банка ДОМ.РФ на фестивале "Дни Дальнего Востока в Москве", который продлится до 14 декабря.

9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья.

Теги
РоссияДальний Восток
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