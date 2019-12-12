Минстрой разработал правила перечисления материнского капитала на счета эскроу

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минстрой РФ разработал поправку в правила использования средств материнского капитала для приобретения жилья, необходимую для работы закона, разрешающего направлять маткапитал на счета эскроу. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в четверг на портале проектов нормативных актов.

"Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения", - говорится в тексте поправки.

Норма о переводе средств маткапитала на счета эскроу для приобретения жилья содержится в законе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным в конце июня и направленном также на защиту прав дольщиков при банкротстве застройщика.