{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой разработал правила перечисления материнского капитала на счета эскроу

Норма о переводе средств маткапитала на счета эскроу для приобретения жилья содержится в законе, подписанном в конце июня и направленном также на защиту прав дольщиков при банкротстве застройщика

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минстрой РФ разработал поправку в правила использования средств материнского капитала для приобретения жилья, необходимую для работы закона, разрешающего направлять маткапитал на счета эскроу. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в четверг на портале проектов нормативных актов.

"Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения", - говорится в тексте поправки.

Норма о переводе средств маткапитала на счета эскроу для приобретения жилья содержится в законе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным в конце июня и направленном также на защиту прав дольщиков при банкротстве застройщика.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Кортрос" и Capital Group начнут застройку в районе Северного речного порта в 2020 году
Девелоперы планируют возвести более 837 тыс. кв. м недвижимости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС