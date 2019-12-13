Замглавы Минстроя Егоров назначен главным жилищным инспектором России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителя министра строительства и ЖКХ Максима Егорова главным государственным жилищным инспектором РФ, следует из постановления правительства, которое распространила пресс-служба Минстроя.

"Назначить заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Егорова Максима Борисовича главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации", - говорится в документе.

Государственная жилищная инспекция осуществляет надзор за деятельностью управляющих организаций, которые обслуживают многоквартирные дома. Должность главного жилищного инспектора РФ ранее занимал бывший замглавы Минстроя Андрей Чибис. Он был освобожден от этой должности в апреле 2019 года в связи его назначением врио губернатора Мурманской области.

Егоров стал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 29 декабря 2018 года. С июня по декабрь 2018 года работал советником главы Минстроя.