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Володин сообщил, что кабмин подготовит подзаконный акт о выплатах обманутым дольщикам

Как напомнил спикер Госдумы, сам закон принят еще в октябре

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время подготовит подзаконный акт, чтобы обманутые дольщики - члены жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) смогли получать выплаты в рамках принятого ранее Госдумой закона, сообщил в пятницу журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Он напомнил, что ранее был создан специальный фонд помощи обманутым дольщикам в рамках ДОМ.РФ, но члены ЖСК не имели право на получение из него компенсаций, в связи чем депутаты внесли поправки в законодательство. Однако начисление выплат не производилось и после этого из-за отсутствия подзаконного акта, констатировал он.

"Сегодня этот вопрос поднимали, обращая внимание правительства на то, что до сих пор нет подзаконного акта, хотя сам закон принят еще в октябре, - сказал Володин. - Уполномоченный представитель правительства... ранее довел до сведения информацию, что есть поручение вице-премьера правительства в течение суток внести в правительство подзаконный акт".

"Надеемся, что в ближайшие дни к этому вопросу вновь вернемся, во вторник мы наконец-то получим полный набор подзаконных актов, самое главное - возможность оказывать помощь обманутым дольщикам", - резюмировал спикер.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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