Мурманская область направит на благоустройство 1,7 млрд рублей

МУРМАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Финансирование программ по благоустройству дворов и подъездов, а также создание набережных и скверов в Мурманской области составит в 2020 году свыше 1,7 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в пятницу в региональном правительстве, это более, чем в два раза превышает уровень финансирования в текущем году.

"Средства пойдут на благоустройство придомовых территорий, проекты создания набережных и сквера", - сказали в правительстве.

Программы формирования комфортной городской среды, предусмотренные нацпроектом "Жилье и городская среда", будут финансироваться как из областного, так и из федерального бюджета. Рост ожидается в основном за счет средств регионального бюджета, расходы которого вырастут примерно в 3,5 раза. В 2020 году из областного бюджета на данные программы направят более 1 млрд рублей. Наибольшая часть из общей суммы в 1,7 млрд рублей - 588,4 млн рублей - будет направлена на благоустройство дворов. На эти средства планируется реконструировать придомовые территории более чем 240 многоквартирных домов. 27,5 млн будут направлены на проекты инициативного бюджетирования, выбранные самими гражданами, в том числе на ремонт 150 подъездов в полусотне домов.

Конкурс малых городов

Кроме того, до ноября 2020 года должны быть реализованы четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов: набережные в Коле, Мончегорске и Кандалакше, а также сквер Молодежный в Оленегорске. В частности, проект создания набережной в старейшем городе региона, Коле, разработанный Мурманским арктическим госуниверситетом, предусматривает создание пешеходного маршрута, разделяющего территорию на четыре зоны: историческую, фестивальную, игровую и зону кафе.

Здесь установят оригинальные скамьи-беседки в виде волны, защищающие отдыхающих от ветра, снега и дождя. В исторической зоне планируют разместить сувенирную лавку, повторяющую фрагмент Кольского острога, крытый павильон, в котором будет находится миниатюра крепости, а также информационные щиты с историей. Фестивальная зона будет представлять собой пространство-трансформер, наполнение которого будет меняться в зависимости от сезона: летом здесь можно проводить ярмарки, зимой установить елку и ледяные горки.

Также в планах благоустройства городов Мурманской области - пилотная программа реконструкции жилого квартала в Североморске с использованием новейших технологий, разработка новых концепций освещения заполярных городов, запуск велопроката в областном центре и другие проекты.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий в РФ из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.