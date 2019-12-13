{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минюст предлагает запретить передавать коллекторам долги граждан по ЖКХ

В соответствующем законопроекте также поясняется, какие организации смогут осуществлять возврат такой задолженности

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Долги граждан за жилищно-коммунальные услуги предлагается запретить передавать коллекторам и иным сторонним организациям. Об этом говорится в разработанном Минюстом РФ новом законопроекте "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснении Минюста к законопроекту, в нем предусмотрено правило, согласно которому правительство РФ сможет устанавливать особенности взаимодействия с должником при возврате просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

"Возврат такой задолженности смогут осуществлять только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, которым в соответствии с Жилищным кодексом РФ вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги", - говорится в пояснительной записке Минюста.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин: искусственно снижать ставку по ипотеке опасно, но работать над этим вопросом нужно
Президент подчеркнул, что неосторожное обращение с процентными ставками может повлиять на инфляцию в обратном порядке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС