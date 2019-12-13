Минюст предлагает запретить передавать коллекторам долги граждан по ЖКХ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Долги граждан за жилищно-коммунальные услуги предлагается запретить передавать коллекторам и иным сторонним организациям. Об этом говорится в разработанном Минюстом РФ новом законопроекте "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснении Минюста к законопроекту, в нем предусмотрено правило, согласно которому правительство РФ сможет устанавливать особенности взаимодействия с должником при возврате просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

"Возврат такой задолженности смогут осуществлять только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, которым в соответствии с Жилищным кодексом РФ вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги", - говорится в пояснительной записке Минюста.