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В Ростовской области в 2019 году получили жилье около 1 тыс. обманутых дольщиков

В дорожной карте региона продолжают числиться 67 проблемных домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Около тысячи жителей Ростовской области, которые пострадали при участии в долевом строительстве, получили квартиры в 2019 году. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Василий Голубев на вручении ключей жильцам строящегося района "Вересаево", где квартиры получили более 200 дольщиков.

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"В этом году нам удалось в разных городах Ростовской области обеспечить жильем примерно одну тысячу обманутых дольщиков, это хороший шаг, это конкретный шаг, и здесь не только город Ростов, это и город Шахты, и город Аксай, и ряд других территорий", - рассказал он.

По словам главы области, на период с 2019 по 2021 годы в бюджете региона заложено около 3 млрд рублей на разные виды поддержки дольщиков.

Голубев отметил, что на сегодня в дорожной карте проблемных домов числится 67 объектов. "Рассчитываем, что в 2021 году будем завершать эту проблему", - заключил он.

Ростовская область является одним из регионов РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства. По данным Минстроя, в едином реестре проблемных и потенциально проблемных объектов находятся более 300 домов, в списке пострадавших от недобросовестности застройщиков - более 2 тыс. человек. Как сообщал губернатор региона Василий Голубев, с 2017 года число обманутых дольщиков в регионе сократилось на 35%.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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