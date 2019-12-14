В Казани более 100 семей военных получили ключи от новых квартир

КАЗАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вручил ключи от квартир более 100 семьям военнослужащим в Казани. Как отметил замминистра, это комфортное жилье, построенное по самым современным стандартам.

"Это показывает заботу руководства Минобороны РФ по отношению к своим подчиненным. Надеюсь, это будет хорошим подарком вашим семьям к Новому году", - сказал он на церемонии вручения ключей.

По словам Иванова, Минобороны и дальше будет уделять большое внимание социальной обеспеченности военнослужащих, строительству жилья, объектов социальной инфраструктуры.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали под ключ жилой десятиэтажный дом на территории Казанского высшего танкового военного командного училища. Квартиры сдаются с отделкой. Во дворе дома есть детские и спортивные площадки, в том числе с открытыми силовыми тренажерами, места для отдыха, стоянка для автомобилей, включая места для маломобильных групп населения.

В мероприятии также приняли участие начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин и главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков и премьер-министр Татарстана Владимир Песошин.