"Известия": в Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков обратился к вице-премьеру РФ Виталию Мутко с предложением внести поправку в законопроект правительства "О внесении изменений в Жилищный кодекс", которая позволит переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщает в понедельник газета " Известия " со ссылкой на Юркова.

По данным издания, в документе отмечается, что сегодня в аварийных домах живут главным образом малоимущие граждане, в связи с чем массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено. Однако в обращении отмечается, что "ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей", а годовая ставка по ипотеке для малоимущих россиян составляла не более 3% годовых. Кроме того, в Госдуме также предлагают ограничить затраты на ипотеку таким образом, чтобы после уплаты ежемесячного взноса на семью оставалось не менее двух прожиточных минимумов.

"Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку", - пояснил "Известиям" Дмитрий Юрков.

В "Справедливой России" и ЛДПР готовы поддержать инициативу. В КПРФ же выразили сомнение, что у граждан есть деньги на ипотеку, в связи с чем предлагают более внимательно изучить предложение.

В секретариате вице-премьера РФ Виталия Мутко "Известиям" пояснили, что законопроект, в который предложена поправка, будет в скором времени рассмотрен во втором чтении, сейчас он прорабатывается соответствующим профильным комитетом.