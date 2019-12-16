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Реновация

Более 60 домов передадут под заселение в Москве в 2020 году в рамках реновации

Власти столицы отмечают, что общая площадь помещений составит 1,4 млн кв. м

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Департамент строительства Москвы планирует в 2020 году построить и передать под заселение в рамках программы реновации 65 домов. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента Андрей Бочкарев.

"Хотим сдать в эксплуатацию и передать под заселение в 2020 году 65 домов по реновации. Общая площадь помещений - 1,4 млн кв. м", - сказал он. По словам Бочкарева, с момента старта программы введено в эксплуатацию 49 жилых домов, из них 44 передано под заселение. Еще 143 здания находятся в стадии строительства.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу был включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн горожан. По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

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РоссияРеновация
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