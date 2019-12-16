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Путин подписал закон об усилении защиты прав добросовестных приобретателей недвижимости

Законом вводится запрет на истребование государством жилого помещения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит признавать добросовестными приобретателями тех лиц, которые купили недвижимость у мошенников, основываясь на информации из государственного реестра прав на недвижимое имущество и не зная об отсутствии у продавца права на продажу этого имущества.

Документ, принятый Госдумой 10 декабря и одобренный Советом Федерации 11 декабря, опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Законом вводится запрет на истребование государством жилого помещения, выбывшего из его собственности, у добросовестного приобретателя-гражданина. Причем эта норма распространяется и на добросовестных приобретателей, которые получили имущество безвозмездно. Суд будет отказывать в истребовании в собственность государства жилого помещения у добросовестного приобретателя, если с момента госрегистрации его прав на нее прошло три года.

Как пояснял ранее глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, на сегодняшний день продолжают возникать ситуации, когда граждане приобретают жилье у мошенников, не имевших право продавать эту недвижимость. Таким пострадавшим лицам, как правило, не выплачиваются компенсации. Для решения этой проблемы в Гражданском кодексе теперь будет прописано, что добросовестным приобретателем недвижимого имущества является тот, кто при покупке полагался на данные госреестра, пока в судебном порядке не будет доказано, что он знал об отсутствии у продавца права на отчуждение этого имущества.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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