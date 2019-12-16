Банки готовы понизить ставки по ипотеке вслед за снижением ключевой ставки

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Банковский рынок готов к возможному понижению ставок по ипотечным кредитам до конца 2019 года вслед за снижением Центробанком ключевой ставки до 6,25% годовых. При этом некоторые кредитные организации действовали на опережение и уже предложили более мягкие условия для клиентов, сообщили в понедельник ТАСС в ипотечных банках.

"В целом рынок был готов к такому ходу событий, и крупные игроки снижали ставки на опережение ключевой. Райффайзенбанк снизил процентную ставку по ипотечным кредитам 18 ноября. На данный момент минимальная ставка на приобретение недвижимости в новостройке составляет 8,39%, а на вторичном рынке - 8,49%", - сказала руководитель отдела сопровождения и развития обеспеченных ипотечных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко.

Она не исключила возможности дальнейшего снижения ставок до конца года. В декабре банк также ожидает повышение спроса на ипотечные кредиты и рост рефинансирования. По словам Матюшенко, 2019 год - один из самых выгодных периодов в истории для приобретения недвижимости в ипотеку.

Управляющий директор Абсолют банка Антон Павлов также сообщил, что ставки по ипотеке будут корректироваться с учетом ключевой ставки. "Многие ведущие ипотечные банки, прекрасно понимая этот тренд, действовали на опережение и уже заранее понизили ставки, в том числе Абсолют банк: мы запустили до конца этого года акцию, в рамках которой ставка по основным ипотечным программам снижена у нас на 0,5 п.п.", - сказал он.

Пресс-служба банка "Открытие" отметила, что кредитная организация ориентируется на клиентский спрос и рыночную конъюнктуру. "Мы будем следить за рынком и принимать решения, исходя из складывающей ситуации и стремления обеспечить нашим клиентам лучшие условия на рынке", - отметили в банке.

Снижение ставок затронет рефинансирование

Аналитический центр ДОМ.РФ, в свою очередь, прогнозирует продолжение снижения ставок в 2020 году. "Установившийся уровень ставок во многом уже учтен основными ипотечными кредиторами в ставках по ипотеке. Напомним, что уровень ставок предложения топ-15 ипотечных банков сейчас находится на уровне около 9% [снижение также составило 1,5 п.п. за полгода]. <…> Уже во втором полугодии [2020 года] ставка выдачи по ипотечным кредитам может опустится до уровня 8,7% - целевого уровня нацпроекта "Жилье и городская среда", - сообщили в аналитическом центре.

Снижение ставок по ипотечным кредитам будет не только способствовать росту их выдачи в 2020 году, но и вернет популярность продуктам рефинансирования ипотеки, отметили аналитики ДОМ.РФ. По их мнению, выгоду от снижения ставок смогут получить заемщики, взявшие ипотеку по ставкам от 10% и выше.

Совет директоров Банка России 13 декабря на последнем в 2019 году заседании понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых. Это снижение стало пятым подряд в 2019 году: 14 июня, 26 июля, 6 сентября и 25 октября ставка снижалась - до 7,5%, а затем до 7,25%, 7% и 6,5% годовых соответственно. Регулятор принимал эти решения, отмечая замедление инфляции и рассчитывая на возвращение показателя к уровню 4% в начале 2020 года.

Одним из ключевых показателей федерального проекта "Ипотека", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда", является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.