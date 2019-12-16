Мутко позитивно оценил итоги перехода стройотрасли России на эскроу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Переход строительной отрасли на новую модель финансирования прошел плавно и без потрясений. Такое мнение высказал в понедельник вице-премьер Виталий Мутко на заседании рабочей группы Госсовета по строительству, ЖКХ и городской среде.

"В целом переход прошел плавно. Резкого скачка цен, как предсказывали некоторые эксперты, не произошло, как и провала в объемах жилищного строительства. Темпы ввода жилья не фантастические, но движение вперед есть", - сказал Мутко.

Он добавил, что за счет переходного периода до 1 октября 2019 года правительство дало возможность застройщикам разобраться в ситуации. По словам вице-премьера, на данный момент из более чем 111,6 млн кв. м строящегося в России жилья большая часть возводится по старым правилам. "Механизм перехода на счета эскроу запущен. Наша задача - адаптировать рынок. Будем работать над этим и дальше", - отметил вице-премьер.

В первой половине декабря замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщал, то ввод жилья в России по итогам 2019 года будет на уровне 2018 года. По данным Росстата, в 2018 году объем ввода жилья в РФ составил 75,3 млн кв. м.