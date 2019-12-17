Правительство отказалось от планов выделить в отдельную программу капремонт ветхого жилья

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Подпрограмма капитального ремонта ветхого жилья с износом до 70% исключена ко второму чтению из правительственного законопроекта, призванного изменить порядок расселения аварийных домов. Об этом ТАСС во вторник сообщил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в октябре и принят в первом чтении 14 ноября.

"Подпрограмма капремонта ветхого жилья исключена из редакции законопроекта о расселении из аварийного жилищного фонда ко второму чтению 17 декабря", - сказал Склянчук. Эксперт добавил, что выкупная цена за изымаемую жилплощадь, определяемая правительством, тоже исключена из законопроекта.

По его словам, как и раньше, определение выкупной цены останется полномочием субъектов Российской Федерации. "Передача полномочий на федеральный уровень была бы избыточной. За 10 лет реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда уже сформировалась довольно успешная практика, за исключением нескольких регионов. Вопрос повышения выкупной цены депутаты предлагают [определять] через другой законопроект, которым предусмотрено обязательное включение в структуру платы для переселенцев стоимости земельного участка под многоквартирным домом", - пояснил Склянчук.

Расселение граждан из аварийного жилья входит в национальный проект "Жилье и городская среда" и реализуется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".