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Госдума передала Минстрою функции заказчика государственной информационной системы ЖКХ

Сейчас полномочиями заказчика наделено Минкомсвязи

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла закон о передаче Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ функций заказчика государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Сейчас полномочиями заказчика, ответственного за создание, эксплуатацию и модернизацию этой системы, наделено Минкомсвязи. При этом Минстрой России осуществляет функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ. Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, целесообразность передачи министерству функции заказчика ГИС ЖКХ обусловлена тем, что это позволит аккумулировать "актуальную информацию о состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства РФ".

Теперь организации сферы ЖКХ получат возможность работать с реестрами собственников и персональными данными потребителей коммунальных услуг.

Как пояснял ранее первый зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, передача функций заказчика Минстрою позволит пересмотреть объем предоставляемой информации, а также развить региональный сегмент системы.

Одновременно с этим утрачивает силу распоряжение правительства о том, что оператором ГИС ЖКХ выступает ФГУП "Почта России".

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях.

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