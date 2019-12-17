Медведев: ситуация с обеспечением жильем детей-сирот далека от идеальной

ГОРКИ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев недоволен тем, как многие регионы выполняют свои обязательства по обеспечению жильем детей-сирот. На совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, председатель правительства не исключил, что распределение субсидий из федерального бюджета на эти цели может быть скорректировано.

"Ситуация [с обеспечением жильем детей-сирот] далека от идеальной", - констатировал глава кабинета министров. Он напомнил, что "предоставление жилья сиротам - это прежде всего обязательства регионов". "Но многие регионы просто не справляются", - указал Медведев. По его словам, с 2007 года федеральный бюджет софинансирует эти расходы: на 2019 год было выделено примерно 7,4 млрд рублей, на последующие годы планируется выделять примерно 7,7 млрд рублей ежегодно.

Тем не менее, премьер-министр считает, что этих денег "очевидно не хватит". "В 2018 году было обеспечено жильем около 25 тыс. детей-сирот, по итогам этого года, цифра вырастет на 1,5 тыс. - приблизительно до 26,5 тыс.", - отметил председатель правительства.

Необходимые меры для решения проблем с жильем для детей-сирот

По его мнению, чтобы решить жилищную проблему детей-сирот, следует принять ряд мер. В частности, необходимо решить вопрос с "неэффективным использованием регионами субсидий из федерального бюджета". "Если брать этот год, то использовано приблизительно две трети федеральной субсидии, одни и те же регионы три года подряд не полностью используют предоставленные деньги. Нужно разобраться, почему это так происходит и, может быть, скорректировать эти обязательства при распределении субсидий, чтобы деньги не простаивали, а пошли на эти цели [обеспечение жильем детей-сирот]", - указал глава кабинета министров.

Он добавил, что также "регионы могли бы и свои остатки как-то иначе использовать". "Давайте проработаем этот вариант, обсудим, насколько это возможно и целесообразно", - предложил председатель правительства.

Медведев также обратил внимание на то, что качество выделяемого жилья должно быть надлежащим.

Премьер-министр обеспокоен длинными очередями на предоставление жилья для детей-сирот. "По правилам, ребенок должен получить жилье сразу же, как ему исполнится 18 лет, но, тем не менее, очередь есть, в разных регионах она разная, в некоторых регионах - до 10 лет", - отметил глава кабинета министров. "Конечно, это неправильно", - уверен Медведев. По его данным, "в ближайшие годы предстоит обеспечить жильем около 280 тыс. детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей". Медведев напомнил, что в очередь на жилье "попадает ребенок, которому исполнилось 14 лет".

Премьер-министр отметил, что обязательство государства обеспечивать жильем детей-сирот возникло еще в советские времена. "Надо посмотреть, может быть, каким образом его модифицировать так, чтобы оно было более современным, не просто превращало решение в необходимость государству приобрести жилье", - полагает Медведев. По его мнению, для удовлетворения потребности детей-сирот могут использоваться "разные правовые механизмы, а не только договор социального найма, который очень часто трансформируется потом в приватизацию и последующую продажу жилья, очень часто, к сожалению, с последующей необходимостью какое-то другое жилье искать". "Это уж точно является неправильным и, исходя из государственных интересов, и интересов конкретного гражданина", - убежден председатель правительства.

Премьер-министр также перечислил несколько принятых в последнее время мер, так, по его словам, "несколько была усовершенствована работа, теперь региональные власти должны следить за сохранностью квартир и домов, которые закреплены за детьми-сиротами, если речь идет о жилых помещениях, где ребенок жил до того момента, как попал в детский дом, с ними ничего не должно случиться до момента, когда ребенок сможет распоряжаться таким имуществом". "Мы также вносили изменения в законодательство, чтобы упростить процедуру закупки квартир для детей, которые остались без попечения родителей, с этого года жилое помещение можно купить у физического лица, что актуально для регионов, где темпы стройки не очень высокие", - отметил Медведев. Он добавил, что "существует также специальная информационная система, с помощью которой можно прогнозировать потребность в таких квартирах и планировать расходы".