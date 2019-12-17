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Медведев поручил за шесть лет полностью решить проблему с жильем для детей-сирот

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что на данный момент очередь на предоставление жилья детям-сиротам составляет примерно 280 тыс. человек
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© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать программу, рассчитанную на шесть лет, в результате исполнения которой должна быть полностью решена проблема с жильем для детей-сирот. Об этом журналистам сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания по жилищным проблемам детей-сирот, которое провел председатель правительства.

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"С учетом накопленной задолженности [по предоставлению жилья детям-сиротам] премьер-министром принято решение, что мы совместно должны принять шестилетнюю программу полной ликвидации задолженности, вне зависимости от того, сколько потребуется на это финансовых ресурсов", - сказала Голикова.

По ее словам, для выполнения программы будут в основном использоваться два источника. "Это и дополнительные средства федерального бюджета - еще до совещания мы согласовали, что к тем 7,7 млрд рублей, которые сейчас есть в бюджете на 2020 год, в рамках поправок будущего года будет добавлено 2,3 млрд рублей. Плюс, сейчас в рамках подготовки шестилетней программы наверняка сумма будет еще дополнительно увеличена", - отметила вице-премьер.

"С другой стороны, мы совместно с Минфином отработаем вариант привлечения свободных остатков средств бюджетов субъектов Российской Федерации", - назвала она второй источник финансирования программы. Голикова уточнила, что "на сегодняшний день именно свободных остатков скопилось в объеме 2,6 - 2,7 трлн рублей". "Понятно, что почти 50% приходится на Москву, которая успешно решает эту проблему [обеспечения жильем детей-сирот], но и в ряде других субъектов Российской Федерации, в которых имеется существенная задолженность, есть свободные остатки, часть из которых могла бы быть направлена на решение этой проблемы", - подчеркнула заместитель председателя правительства.

Она напомнила, что на данный момент очередь на предоставление жилья детям-сиротам составляет примерно 280 тыс. человек, из которых 191 тыс. - это те, кому исполнилось 18 лет. "С учетом тех средств, которые выделяем мы ежегодно на проблему обеспечения жильем детей-сирот, направляется порядка 35 млрд рублей: два источника - Федерация и субъекты РФ, ежегодно обеспечивается жильем порядка 25 [тыс. человек], в этом году мы ожидаем 26,5 тыс. нуждающихся", - отметила вице-премьер.

При этом она обратила внимание на тот факт, что "и очередь прирастает на 11,5 - 12,5 тыс. человек ежегодно".

Проверка Счетной палаты

Счетная палата вместе с другими контрольными органами проведет проверку того, как регионы выполняют свои обязательства по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

"Дмитрий Анатольевич [Медведев] дал поручение Счетной палате и иным органам, которые занимаются контролем за исполнением законодательства, еще раз внимательнейшим образом посмотреть на то, как регионы страны планируют и исполняют обязательства по отношению к детям-сиротам", - сказала Голикова.

Она также отметила, что по итогам совещания дано поручение проработать вопрос не только обеспечения жильем в рамках социального найма, но и возможности предоставления государственных жилищных сертификатов, ипотеки и иных компенсационных выплат.

"Кроме того, принято решение, что шестилетняя программа (разрабатываемая программа обеспечения жильем детей-сирот - прим. ТАСС) и последующая реализация обязательств перед детьми-сиротами будет зафиксирована в программе "Жилище" с установкой соответствующих показателей для субъектов Российской Федерации по ее реализации", - пояснила Голикова.

По ее словам, в рамках этой шестилетней программы по полному решению проблем с жильем для данной категории граждан предусматривается повышение ответственности регионов за исполнение их собственных полномочий. Вице-премьер напомнила, что полномочия по обеспечению жильем детей-сирот - это сфера компетенции властей субъектов Федерации.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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