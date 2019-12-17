Банки не ожидают значительного влияния новых мер ЦБ на выдачу ипотеки

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Возможное ужесточение требований Банка России к выдаче ипотечных кредитов не будет иметь значительного эффекта для рынка кредитования. Такое мнение озвучили банки, опрошенные ТАСС.

ЦБ РФ анонсировал возможное введение с 1 июля 2020 года надбавок к коэффициентам риска по ипотеке в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика. По мнению регулятора, такая мера будет способствовать снижению стимулов для банков предоставлять кредиты заемщикам с высоким значением показателя долговой нагрузки (ПДН) и низким первоначальным взносом по ипотеке.

"Кредитная политика банка не предусматривает выдачу ипотеки заемщикам с высокой кредитной нагрузкой, поэтому данные надбавки не окажут значимого влияния на объем продаж", - прокомментировали агентству ТАСС нововведения в пресс-службе банка "Открытие".

Руководитель отдела сопровождения и развития обеспеченных ипотечных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко также сообщила ТАСС, что не ожидает значительного влияния ПДН на выдачу ипотечных кредитов. "Мы не ожидаем значительного влияния ПДН на выдачи наших ипотечных кредитов, так как Райффайзенбанк придерживается консервативной политики в отношении кредитных рисков", - сказала она.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, в свою очередь, отметила, что инициатива регулятора логична. "Хотя объем ипотечных кредитов в России по итогам 2019 года не превысит 7% ВВП, этот сегмент рос быстрыми темпами в последние несколько лет и это объясняет логику усиления контроля за качеством заемщиков. Есть несколько сигналов, которые говорят в пользу такого подхода: например, растет число ипотечных кредитов, для которых первоначальный взнос собственных средств на покупку недвижимости обеспечен средствами, привлеченными в виде неипотечных кредитов от банков", - пояснила она.