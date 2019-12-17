Власти Петербурга планируют ввести в эксплуатацию семь долгостроев до конца 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга до конца 2019 года намерены ввести в эксплуатацию 7 многоквартирных домов находящихся в списке "проблемных" объектов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городского комитета по строительству.

В декабре прошлого года в ходе большой пресс-конференции с главой государства был поднят вопрос о проблемных объектах жилищного строительства в Санкт-Петербурге. Губернатор города Александр Беглов взял ситуацию с недостроенными домами под личный контроль.

"По итогам 2019 года планируется ввод в эксплуатацию 20 многоквартирных жилых домов, из них 13 уже введены, остальные семь объектов будут введены до конца года. В 2020 планируется ввести 23 "проблемных" многоквартирных дома на более чем 4,8 тыс. квартир", - отметила представитель комитета, уточнив, что в 2018 году в Санкт-Петербурге было введено 10 долгостроев на 3,5 тыс. квартир.

По данным на 17 декабря 2019 года в Едином реестре проблемных объектов жилищного строительства, приведенным на сайте госкомпании "Дом.РФ", в городе числятся 27 многоквартирных домов. До конца года в Санкт-Петербурге ожидают ввода в эксплуатацию, в частности, два многоквартирных дома на 30 квартир в ЖК "Славянский-2" (застройщик ООО "Лекс"); один многоквартирный дом на более чем 1,9 тыс. квартир в ЖК "Новая Каменка" (застройщик АО "СК "Росстрой"); один многоквартирный дом на 482 квартиры в ЖК "Охта-модерн" (застройщик ООО "Питер-Констракшн"), а также два многоквартирных дома на 169 квартир в ЖК "Новый город" (застройщик ЗАО "Арена").

17 декабря был сдан "проблемный" корпус ЖК "Новая Скандинавия". Достройкой корпуса занималась компания "БФА Девелопмент", которая приступила к достройке корпуса в июне 2019 года. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца декабря 2019 года. Строительство ЖК "Новая Скандинавия" началось в 1998 году. Первая очередь комплекса была сдана в 2006 году, еще один корпус второй очереди - в 2017 году, сказали агентству в пресс-службе профильного комитета.

В декабре прошлого года в ходе большой пресс-конференции к главе государства обратилась активистка Алла Андреева, ранее возглавлявшая инициативную группу дольщиков жилых комплексов группы компаний "Город", заявив, что людей заселили в недостроенные дома. После этого городские власти встретились с активисткой и поспособствовали ускорению сдачи недостроенных объектов. Уже в августе 2019 года был введен последний долгострой ГК "Город" на 589 квартир. Были сданы все 13 домов на более чем 5,9 тыс. квартир, общей площадью более 2,6 тыс. кв. м в трех жилых комплексах, ранее входивших в ГК "Город" - "Ленинский парк", "Морская звезда" и "Прибалтийский". Общее количество дольщиков в этих объектах составляло пять тысяч человек.