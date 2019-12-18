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Исследование: женщины чаще мужчин берут ипотеку

Также в исследовании интернет-ресурса "Авито. Недвижимость" говорится, что мужчинам чаще, чем женщинам, родители помогают с приобретением жилья
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Женщины чаще мужчин покупают квартиры в ипотеку, а мужчинам, которые не берут на эти цели кредит в банке, чаще, чем женщинам, с приобретением жилья помогают родители, следует из исследования интернет-ресурса "Авито. Недвижимость" (имеется в распоряжении ТАСС).

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"Среди мужчин практически равны доли тех, кто взял ипотеку (49% респондентов) и оплатил покупку своими деньгами или при помощи друзей/родственников (50%). Среди женщин ипотеку взяли 51% опрошенных, помощь родственников или свои деньги использовали 45%", - говорится в исследовании.

Согласно опросу "Авито. Недвижимости", 37% мужчин, которые не брали ипотеку, с покупкой помогали родители. Среди женщин к помощи родственников обращалось 29% из тех, кто не использовал для покупки ипотечный кредит. При этом чаще всего и женщины (59%), и мужчины (46%) отмечали, что оплачивали покупку квартиры в том числе на деньги с продажи другой недвижимости.

Женщины берут ипотеку не только чаще мужчин, но и на большее время, следует из исследования. На срок от 21 до 25 лет ипотеку взяли 10% женщин и 8% мужчин, на срок более 25 лет - 7% женщин и 4% мужчин. Не более, чем за пять лет планируют погасить ипотечный кредит 11% мужчин и 8% женщин. Также женщины (14%) чаще, чем мужчины (10%), отмечали, что им пришлось пойти на большие уступки при покупке жилья в ипотеку.

Купленные квартиры 17% женщин и 22% мужчин используют не для проживания. Эти респонденты отвечали, что купили квартиру для перепродажи, в подарок, для сдачи в аренду или для проживания только время от времени, например, летом. "Женщины чаще, чем мужчины, покупают жилье на стадии строительства. 68% женщин и 57% мужчин приобретают недостроенные квартиры", - говорится в исследовании.

Мужчины чаще женщин мечтают жить за городом, говорится в исследовании. Идеальным местом для проживания 53% женщин и 48% мужчин считают спальные районы с развитой инфраструктурой. Идеальной жизнь в сельской местности назвали 6% мужчин и 3% женщин, а 23% мужчин и 16% женщин - жизнь за городом, но в пределах транспортной доступности.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Авито. Недвижимости", в исследовании приняло участие 2 тыс. человек по всей стране, которые покупали недвижимость в последние пять лет.

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