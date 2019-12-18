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Банки не спешат снижать ставки по ипотеке после очередного понижения ключевой ставки ЦБ

В 2019 году регулятор понижал ключевую ставку пять раз подряд

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Банки не стремятся снижать ставки по ипотеке, несмотря на понижение ключевой ставки ЦБ 13 декабря на 0,25 б.п., до 6,25%. Об этом сообщили ТАСС опрошенные представители кредитных организаций.

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В этом году ЦБ понижал ключевую ставку пять раз подряд, в частности в октябре сразу на 50 базисных пунктов, что произошло впервые с декабря 2017 года. 13 декабря Банк России понизил ставку на 0,25 б.п., до 6,25%. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 7 февраля 2020 года.

"На данный момент долгосрочные ставки стабильны, мы не планируем снижение ставок. Образование "пузыря" на рынке на текущий момент маловероятно", - сообщил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

В Росбанке также отметили, что текущий процент (от 6,99%) по ипотечным кредитам уже является рекордно низким для банка, но снижение ключевой ставки и стоимости фондирования создает предпосылки для незначительного уменьшения процентных ставок на 20-30 б. п. в ближайшие месяцы либо для отдельных ипотечных программ, либо для всей продуктовой линейки.

"В среднесрочной перспективе и по мере достижения таргетов по инфляции мы видим хорошие возможности плавного снижения ставок до 8%", - сообщили в ВТБ. В банке напомнили, что в этом году банк несколько раз улучшал условия ипотечного кредитования. До конца года клиенты с первоначальным взносом более 50% могут оформить ипотеку в ВТБ под 8,4% годовых.

В Райффайзенбанке не исключают возможности снижения ставок до конца года. Последний раз банк снизил ставку по ипотечным кредитам 18 ноября до 8,39% на жилье в новостройках и до 8,49% на вторичном рынке. В декабре банк ожидает повышение спроса на ипотечные кредиты и роста рефинансирования, добавили в кредитной организации.

Образование "пузыря" на ипотечном рынке

По мнению главного аналитика "Росбанк Дом" Натальи Ващелюк, вероятность появления "пузыря" на рынке незначительна, но умеренный рост цен на недвижимость, скорее всего, продолжится, а предложение жилья, особенно в бюджетном сегменте, будет сокращаться. "При этом снижения средней ставки по ипотеке ниже уровня в 8-8,5% будет сложно достичь без дополнительного смягчения денежно-кредитной политики и развития инструментов долгосрочного фондирования", - сказала она.

Со стороны регулятора были предприняты меры для того, чтобы максимально снизить риск образования "пузыря", считает руководитель отдела сопровождения и развития обеспеченных ипотечных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко. Она поясняет, что ЦБ увеличил нагрузку на капитал банков при предоставлении кредитов с первоначальным взносом менее 20%, благодаря этому банки ввели надбавки к процентным ставкам по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом, что повлекло снижение доли таких кредитов.

Меры ЦБ

Ранее в ЦБ прогнозировали, что темпы роста ипотеки будут оставаться высокими, но для регулятора важно сохранить высокое качество ипотечных кредитов, поэтому регулятор обсуждает с рынком и введение показателя долговой нагрузки при выдаче ипотечных кредитов. Сейчас дополнительные надбавки к коэффициентам риска применяются по ипотечным кредитам с показателем "кредит/залог" 80-90% (+100 процентных пунктов) и свыше 90% (+200 п.п.).

Теги
Россия
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