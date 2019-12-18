В Приамурье открыли кредитную линию для перешедшего на работу по эскроу-счетам застройщика

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Первая кредитная линия открыта в Амурской области для застройщика, который в числе первых в регионе перешел на работу с использованием счетов эскроу. Об этом сообщила в среду ТАСС консультант отдела государственного контроля за долевым строительством минстроя региона Кристина Саяпина.

"На территории Амурской области ряд банков уполномочены работать с застройщиками, привлекающими денежные средства участников долевого строительства в рамках нового законодательства о долевом строительстве. В настоящее время АО "СЗ "АНК" открыло кредитную линию на строительство многоквартирного жилого дома в одном из уполномоченных банков", - сказала Саяпина.

Она уточнила, что с привлечением денежных средств дольщиков и использованием счетов эскроу в Приамурье возводятся три объекта. На работу с эскроу-счетами кроме АО "СЗ "АНК", но без привлечения кредитных средств, перешли еще две компании.

Остальные застройщики Приамурья, которые строят дома с привлечением средств дольщиков, на механизм работы по эскроу-счетам еще не перешли, так как начали строительство объектов до 1 июля 2019 года, то есть, до вступления в силу законодательных нововведений. Всего в регионе строится 21 объект с привлечением средств участников долевого строительства. Общая площадь составляет более 175 тыс. кв. м. Расположены эти объекты в центральной части Благовещенска, в микрорайоне Солнечный, микрорайоне Тепличный, а также в селе Чигири.

Компания АНК

Строительная компания АНК на рынке Приамурья работает 15 лет, за это время увеличила жилой фонд Благовещенска на 325 тыс. кв. м., построив почти 6 тыс. квартир более чем для 15 тыс. человек, а это 41 многоквартирный дом. Сегодня компания возводит два жилых комплекса, один из них - 12-этажный на 264 квартир - именно с использованием эскроу-счетов, он должен сдаваться во втором квартале 2021 года.

По словам руководителя отдела продаж недвижимости "АНК" Ирины Фильченко, уже с весны в компании начали работу по заключению договора на открытие эскроу-счетов, выбрали банк. "Работа по эскроу-счетам оказалась достаточно проста, сложностей за полгода мы не видим", - отметила собеседница ТАСС.

Она также добавила, что размер и срок кредита, банковская процентная ставка являются коммерческой тайной. Кредит для компании стал необходимостью, ведь по новым правилам застройщик получит выручку только после того, как объект введут в эксплуатацию, то есть через два года. При этом стоимость объекта - его строительства, подключений к электроэнергии, воде, теплу и всего прочего, - это большие суммы, которые просто так из оборота компании взять нельзя, иначе бизнес не сможет успешно работать дальше.

О помощи дольщикам

Как уточнила начальник отдела государственного контроля за долевым строительством минстроя Приамурья Екатерина Мусницкая, "проблемными" в регионе сегодня остаются шесть домов площадью почти 18 тыс. кв. м., на строительство которых заключено 83 договора. Достройка этих шести домов экономически нецелесообразна в связи с низкой степенью готовности, правительством области реализуются два механизма поддержки обманутых дольщиков. Первый - предоставление денежной выплаты в размере суммы, уплаченной гражданином за жилое помещение.

Как сообщили ТАСС в Министерстве социальной защиты населения Приамурья, с конца 2017 года по сентябрь 2019 года власти региона выплатили гражданам, пострадавшим от действий фирм-застройщиков, из областного бюджета 379,4 млн рублей - всего 381 человеку на 299 квартир. Таким образом были закрыты все десять очередей на эти выплаты. Однако остались еще несколько дольщиков, которые по разным причинам не попали в реестр на эти выплаты, работа с ними ведется в индивидуальном порядке.

Второй механизм поддержки - передача инвестором в собственность граждан жилых помещений в домах, построенных на земельных участках, предоставленных инвестору в аренду без торгов. По словам Мусницкой, квартиры в таких домах ждут 46 пострадавших участников долевого строительства. Все они числятся в реестре минстроя региона.

Инвестор, который получит под строительство домов земельные участки без торгов, будет обязан 10% от построенной площади передать обманутым дольщикам из этого реестра. Желающие стать инвесторами есть, вопрос прорабатывается, ведутся переговоры, но официально застройщики пока не заявляются.

О банковских счетах эскроу

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.