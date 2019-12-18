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Число ипотечных сделок в Москве за два года увеличилось на 67%

Всего с начала года в столице зарегистрировано почти 80 тыс. ипотечных договоров

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. В Москве число ипотечных сделок за 11 месяцев 2019 года увеличилось на 67%, чем двумя годами ранее. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 2%, сообщила в среду пресс-служба московского управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве с января по ноябрь 2019 года зарегистрированы 79 тыс. 444 договора ипотечного жилищного кредитования, что практически сопоставимо (минус 2%) с аналогичным периодом прошлого года, когда были оформлены 81 тыс. 165 ипотек. В сравнении с январем-ноябрем 2017 года (47 тыс. 441) рост составил 67%", - говорится в сообщении.

В ноябре зарегистрированы 7 тыс. 387 ипотечных договоров, что на 8% меньше, чем в октябре (8 тыс. 29) и на 14% ниже по отношению к ноябрю 2018 года (8 тыс. 570 договоров), отметили в пресс-службе.

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