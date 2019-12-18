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Проблему обманутых дольщиков в Приморье планируют решить к 2021 году

До конца этого года в крае сдадут в эксплуатацию пять долгостроев
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© Марины Лысева/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Проблему обманутых дольщиков в Приморском крае планируется полностью решить в 2021 году, сообщила в среду ТАСС генеральный директор АО "Корпорация развития Приморского края" Ольга Сун-жаю.

Обманутые дольщики Приморского края за последние несколько лет неоднократно обращались к президенту с просьбой разобраться в их проблеме. В том числе вопрос был поднят на встрече президента РФ Владимира Путина с общественностью Дальневосточного федерального округа (ДФО) в сентябре. Контроль за вводом проблемных домов в эксплуатацию проходит также по региональной госпрограмме "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края". Губернатор края Олег Кожемяко в 2018 году поставил задачу решить проблему и искоренить понятие "обманутый дольщик" в Приморье. Для решения проблемы, в частности, был создан фонд поддержки обманутых дольщиков региона, который сейчас финансирует строительство некоторых объектов.

"Мы планируем это сделать [полностью решить проблему обманутых дольщиков в Приморье] в 2021 году", - сказала Сун-жаю.

До конца 2019 года в Приморье сдадут в эксплуатацию пять долгостроев. Дольщики уже получили ключи от квартир в четырех домах. Один дом, по словам Сун-жаю, планируется сдать через неделю. В 2020 году власти Приморского края планируют сдать еще 12 проблемных домов.

В среду во Владивостоке дольщики получили ключи от своих квартир в доме, который строился 12 лет. Это жилой 22-этажный комплекс "Босфор", рассчитанный на 197 квартир. Председатель рабочей группы по застройке ЖК "Босфор" Юлиана Киселева пояснила журналистам, что дом заложили в 2007 году, а непосредственное строительство началось в 2009 году. Большинство людей купили в нем квартиры в период с 2012 по 2015 год. По словам Киселевой, среди дольщиков много пенсионеров и матерей-одиночек, которым приходилось одновременно оплачивать ипотеку и аренду жилья. У ЖК менялся застройщик, работы возобновлялись, но с апреля 2018 года были вновь приостановлены. Дом удалось сдать благодаря поддержке АО "Корпорация развития Приморского края" и регионального АО "Корпорация жилищного строительства".

По официальной статистике института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, всего в Приморье насчитывается 29 долгостроев. В 2019 году из бюджета Приморского края на помощь обманутым дольщикам было выделено более 1,5 млрд рублей, куда входит субсидия фонду поддержки обманутых дольщиков Приморского края в размере 750 млн рублей. В 2019 году квартиры получили около 500 семей обманутых дольщиков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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