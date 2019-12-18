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Около 1 млн россиян живут в аварийных домах

Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что количество домов, которые будут вставать на учет, вырастет
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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Порядка 1 млн человек проживают в настоящий момент в аварийном жилье, при этом число таких домов растет, сообщил в среду глава Минстроя Владимир Якушев в эфире Первого канала.

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"По нашей оценке, сегодня глубина проблемы - порядка 1 млн человек проживают в аварийном жилье. При этом мы прекрасно еще понимаем, что количество домов, которые будут вставать на учет, будет расти", - сказал он.

Министр добавил, что, согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, должны быть расселены до конца 2024 года. При этом в 2018 и 2019 годах объем аварийного фонда также вырос, отметил Якушев.

По его словам, с начала 2019 года удалось переселить 30 тыс. человек.

Согласно нацпроекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. человек. При этом показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.

Госдума в среду приняла в третьем чтении закон об изменении порядка расселения аварийных домов, который предусматривает привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Закон теперь позволяет использовать средства фонда для предоставления собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, создания маневренного жилого фонда, осуществления дополнительных социальных выплат.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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