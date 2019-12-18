Мэр Москвы объяснил необходимость возведения домов выше 14 этажей по программе реновации

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Строительство домов выше 14 этажей в рамках программы реновации обеспечивает скорость переселения москвичей в новые дома и комфортную среду в кварталах реновации, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме.

Депутат Елена Янчук обратилась к мэру с вопросом о причинах строительства домов в рамках программы реновации жилфонда столицы выше ранее анонсированной "средней высотности в 14 этажей".

"Мы проанализировали те проекты планировок, которые сегодня прошли общественные слушания и разрабатываются, у на 2/3 домов по реновации - 14 жилых этажей и ниже. Средняя этажность, если брать в расчет только жилые этажи, она составляет около 14 этажей. Помимо жилых этажей, мы строим коммерческие, но они таковые условно, это помещения для центров социального обслуживания, центров бытовых услуг, для маленьких магазинчиков, - это то, что надо москвичам, создает комфортную и комплексную среду развития. Мы можем еще уменьшить этажность домов, но к чему это приведет: скорость переселения будет заметно ниже", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что власти Москвы не стремятся к увеличению высотности. По его словам, "большие здания в рамках программы реновации" выше 25 этажей составляют от общего числа около 2%. По его словам, данные доминанты необходимы, чтобы сбалансировать ситуацию в кварталах реновации.

Требования москвичей

Собянин сообщил, что главное требование участников программы реновации к столичным властям в настоящий момент - это четкий и конкретный ответ, когда они смогут переехать в новые дома. Чтобы реализовать это требование, по словам мэра, необходимо сделать оптимальными этажность, плотность и другие параметры застройки.

"При уменьшении [высотности] мы просто не выполним свои обещания. Уменьшая этажность, но оставляя объемы застройки, мы просто начинаем застраивать площади районов, подминая под себя возможность создания парковок, парков, скверов, тротуаров, пешеходных бульваров и так далее. Мы просто будем уничтожать среду, застраивая всю территорию. Такой пример есть, все европейские города так застроены: их этажность меньше, чем в Москве, а плотность, занятая под объекты, кратно выше. Вопрос градостроительного выбора", - сказал Собянин.

Он добавил, что столичные власти регулярно разбирают претензии и предложения жителей по реновации, благодаря чему в некоторых районах "добавляют" садики, школы, снижается этажность. Мэр подчеркнул, что все проекты по программе реновации чрезвычайно сложны.

"У нас с вами конечная цель - реализовать эту программу, а не просто что-то поделать, все разворотить и уйти. Это непростая задача. В реализацию такой программы даже мои подчиненные не верили, думаю, что и большинство москвичей, когда мы начинали заявлять эту программу, не верили. Сегодня подобраны стартовые площадки почти на 6 млн. кв. м, подобрали столько площадок для конкретного проектирования и строительства, которые позволяют реализовать полноценную первую волну. Это означает, что программа градостроительная уже обеспечена; можно не сомневаться, что она будет запущена и примерно в эти сроки, которые декларируют, будет исполнена, это очень важно", - заключил мэр.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.