Строительство жилья в России в ноябре выросло на 14,2%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Строительство жилья в России в ноябре 2019 года увеличилось на 14,2% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее и достигло 7,8 млн кв. м. В январе - ноябре 2019 года построено 62,9 млн кв. м жилых площадей, что на 8,2% больше, чем в аналогичный период 2018 года, говорится в оперативном докладе Росстата.

В ноябре 2019 года построено 114 тыс. квартир, а в январе - ноябре - 835,1 тыс.

В денежном выражении общий объем строительства в ноябре в сопоставимых ценах вырос на 0,2% к уровню ноября 2018 года - до 885,9 млрд руб., а по итогам 11 месяцев 2019 года - на 0,4%, до 7 трлн 897,4 млрд руб.