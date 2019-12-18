{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Финансовое оздоровление банка ДОМ.РФ завершено досрочно

Совокупный ипотечный портфель банка превышает 100 млрд рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мероприятия по финансовому оздоровлению банка ДОМ.РФ (ранее - банк "Российский капитал") завершены досрочно, сообщила в среду пресс-служба Банка России.

"Банк России рассмотрел и принял к сведению отчет государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о досрочном завершении мер по предупреждению банкротства АО "Банк ДОМ.РФ" <...> По итогам этой деятельности восстановлено устойчивое финансовое положение банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам. Банк выполняет установленные Банком России обязательные нормативы и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отчет рассмотрен в среду на заседании комитета банковского надзора ЦБ РФ.

"Российский капитал" санировался Агентством по страхованию вкладов с 2009 года. Позднее АСВ передало "Российский капитал" в Росимущество, а казна в свою очередь - в ДОМ.РФ. Санацию банка планировалось завершить в 2018 году, однако ЦБ продлил процедуру до 2025 года из-за присоединения к группе "Социнвестбанка", который также санировался.

"В результате реализации данных мероприятий в период с 14 мая 2009 года по 28 ноября 2019 года улучшено качество активов банка, обеспечено бесперебойное проведение расчетов с клиентами и восстановлено его устойчивое финансовое положение", - сообщили в пресс-службе АСВ.

В феврале 2019 года банк ДОМ.РФ восстановил нормативы достаточности капитала. В мае в Минфине сообщили, что кредитная организация полностью соблюдает требования по нормативам ЦБ, а его финансовое положение не вызывает вопросов.

Банк ДОМ.РФ - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. В его приоритетные задачи входит развитие системы проектного финансирования жилищного строительства, а также развитие ипотечного кредитования и рынка ипотечных ценных бумаг. Совокупный ипотечный портфель кредитной организации превышает 100 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (16:42 время мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Госдума сократила до пяти дней срок выдачи разрешения на строительство
Требуемые документы могут быть направлены в форме электронных документов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС