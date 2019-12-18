Финансовое оздоровление банка ДОМ.РФ завершено досрочно

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мероприятия по финансовому оздоровлению банка ДОМ.РФ (ранее - банк "Российский капитал") завершены досрочно, сообщила в среду пресс-служба Банка России.

"Банк России рассмотрел и принял к сведению отчет государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о досрочном завершении мер по предупреждению банкротства АО "Банк ДОМ.РФ" <...> По итогам этой деятельности восстановлено устойчивое финансовое положение банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам. Банк выполняет установленные Банком России обязательные нормативы и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отчет рассмотрен в среду на заседании комитета банковского надзора ЦБ РФ.

"Российский капитал" санировался Агентством по страхованию вкладов с 2009 года. Позднее АСВ передало "Российский капитал" в Росимущество, а казна в свою очередь - в ДОМ.РФ. Санацию банка планировалось завершить в 2018 году, однако ЦБ продлил процедуру до 2025 года из-за присоединения к группе "Социнвестбанка", который также санировался.

"В результате реализации данных мероприятий в период с 14 мая 2009 года по 28 ноября 2019 года улучшено качество активов банка, обеспечено бесперебойное проведение расчетов с клиентами и восстановлено его устойчивое финансовое положение", - сообщили в пресс-службе АСВ.

В феврале 2019 года банк ДОМ.РФ восстановил нормативы достаточности капитала. В мае в Минфине сообщили, что кредитная организация полностью соблюдает требования по нормативам ЦБ, а его финансовое положение не вызывает вопросов.

Банк ДОМ.РФ - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. В его приоритетные задачи входит развитие системы проектного финансирования жилищного строительства, а также развитие ипотечного кредитования и рынка ипотечных ценных бумаг. Совокупный ипотечный портфель кредитной организации превышает 100 млрд рублей.

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