Замглавы Минфина: досрочная санация банка ДОМ.РФ обусловлена эффективным менеджментом

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Досрочное завершение процедуры финансового оздоровления банка ДОМ.РФ говорит о высоком качестве работы менеджмента, заявил ТАСС замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

ЦБ 18 декабря объявил о досрочном выходе банка ДОМ.РФ (бывший "Российский капитал") из процедуры санации, которую планировалось завершить в 2025 году. Банк санировался с 2009 года.

"Досрочный выход обусловлен эффективной работой менеджмента банка и хорошими финансовыми показателями", - отметил Моисеев.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков согласился с такой оценкой. "Это хорошая новость, потому что у нас много банков, которые как вошли в санацию, так и закрепились в этом статусе. Это не очень хорошо с точки зрения имиджа. ДОМ.РФ чуть ли не первый банк, который завершил эту процедуру, причем досрочно, что говорит о качестве менеджмента", - сказал он.

Аксаков отметил, что процедура финансового оздоровления не ограничивала работу банка, однако ее завершение означает, что банк будет соблюдать все нормативы ЦБ (при санации это необязательно) и станет конкурентным игроком на финансовом рынке.

Как пояснил управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота, сроки санации банка ДОМ.РФ были достаточно компактными за счет быстрой утилизации непрофильных и токсичных активов. Также он обратил внимание на смену бизнес-модели банка.

"До смены акционера "Российский капитал" был универсальным государственным банком второго эшелона, у которого не было точной специализации, - он занимался всем подряд, демонстрируя операционный убыток и плохие показатели эффективности. Со сменой акционера была проведена расчистка баланса, создание опорного банка ипотечно-строительного цикла с комплексом специализированных услуг", - отметил Бархота.

Он также подчеркнул, что процедура финансового оздоровления позитивно сказалась на кредитном рейтинге банка, что позволило ему более эффективно заниматься ипотечным кредитованием за счет снижения стоимости фондирования и доли дорогих клиентских пассивов, а также увеличения доли долговых ценных бумаг. Это положительно влияет на перспективу роста ипотечного кредитования, указал Бархота.