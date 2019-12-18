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Замглавы Минфина: досрочная санация банка ДОМ.РФ обусловлена эффективным менеджментом

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что ДОМ.РФ чуть ли не первый банк, который завершил эту процедуру, причем досрочно

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Досрочное завершение процедуры финансового оздоровления банка ДОМ.РФ говорит о высоком качестве работы менеджмента, заявил ТАСС замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

ЦБ 18 декабря объявил о досрочном выходе банка ДОМ.РФ (бывший "Российский капитал") из процедуры санации, которую планировалось завершить в 2025 году. Банк санировался с 2009 года.

"Досрочный выход обусловлен эффективной работой менеджмента банка и хорошими финансовыми показателями", - отметил Моисеев.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков согласился с такой оценкой. "Это хорошая новость, потому что у нас много банков, которые как вошли в санацию, так и закрепились в этом статусе. Это не очень хорошо с точки зрения имиджа. ДОМ.РФ чуть ли не первый банк, который завершил эту процедуру, причем досрочно, что говорит о качестве менеджмента", - сказал он.

Аксаков отметил, что процедура финансового оздоровления не ограничивала работу банка, однако ее завершение означает, что банк будет соблюдать все нормативы ЦБ (при санации это необязательно) и станет конкурентным игроком на финансовом рынке.

Как пояснил управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота, сроки санации банка ДОМ.РФ были достаточно компактными за счет быстрой утилизации непрофильных и токсичных активов. Также он обратил внимание на смену бизнес-модели банка.

"До смены акционера "Российский капитал" был универсальным государственным банком второго эшелона, у которого не было точной специализации, - он занимался всем подряд, демонстрируя операционный убыток и плохие показатели эффективности. Со сменой акционера была проведена расчистка баланса, создание опорного банка ипотечно-строительного цикла с комплексом специализированных услуг", - отметил Бархота.

Он также подчеркнул, что процедура финансового оздоровления позитивно сказалась на кредитном рейтинге банка, что позволило ему более эффективно заниматься ипотечным кредитованием за счет снижения стоимости фондирования и доли дорогих клиентских пассивов, а также увеличения доли долговых ценных бумаг. Это положительно влияет на перспективу роста ипотечного кредитования, указал Бархота.

Теги
Россия
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Финансовое оздоровление банка ДОМ.РФ завершено досрочно
Совокупный ипотечный портфель банка превышает 100 млрд рублей
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