Российский экологический оператор подготовит предложения для стратегии развития ЖКХ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор подготовит предложения по обращению с отходами, которые дополнят стратегию развития ЖКХ до 2035 года. Об этом сообщил заместитель гендиректора РЭО, руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое РФ Алексей Макрушин на заседании президиума общественного совета.

"Есть ряд моментов, которыми стратегию надо дополнить. Это сфера обращения с отходами. Мы с Минстроем договорились, что Российский экологический оператор представит предложения в этот раздел. Поэтому мы такие предложения готовим", - отметил он.

Ранее Минстрой России направил проект стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2035 года федеральным органам исполнительной власти для дальнейшего обсуждения. Планируется, что стратегию развития ЖКХ до 2035 года примут летом 2020 года.

Основной целью стратегии развития ЖКХ до 2035 года станет обеспечение граждан качественными и доступными коммунальными услугами. Стратегия будет состоять из разделов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, жилищном фонде, инвестиционном потенциале отрасли, экологии, в том числе обращении с твердыми коммунальными отходами, кадровой политике. Документ также будет учитывать отраслевые стратегии развития, нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Экология".