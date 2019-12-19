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Минстрой: объемы выдачи ипотеки в 2019 году будут ниже показателя нацпроекта

Ведомство также прогнозирует, что среднегодовая ипотечная ставка в 2019 году составит 10,1%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минстрой прогнозирует, что по итогам 2019 года объемы выдачи ипотечных кредитов в общем и на квартиры в новостройках будут ниже показателей, заложенных в нацпроекте "Жилье и городская среда". Об этом министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сказал в четверг на коллегии Минстроя по теме нацпроекта.

"Объем выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке. План - 600 тыс., прогноз - 400 тыс. [выданных ипотечных кредитов на квартиры в новостройках]. Количество предоставленных ипотечных кредитов в млн единиц. План - 1,56 млн единиц, прогноз - 1,3 млн единиц", - сказал министр.

Также, по словам Якушева, Минстрой прогнозирует, что среднегодовая ипотечная ставка в 2019 году составит 10,1%. При этом по паспорту нацпроекта заложен показатель в 8,9%.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", который планируется реализовать до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого федерального проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.

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Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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