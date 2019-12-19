МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские застройщики стали реже обращаться за разрешениями на строительство в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Об этом в четверг сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на коллегии Минстроя по теме нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Сегодня строительная отрасль проходит непростую реформу, адаптируется к новой системе проектного финансирования. Сегодня один из факторов, который вызывает уже серьезные опасения, то, что застройщики меньше стали обращаться за разрешением на строительство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал министр.

Якушев добавил, что из-за сокращения выданных разрешений на строительство, через два-три года может уменьшиться и объем ввода жилья. "Мы понимаем, что через два года мы можем получить не те показатели по вводу жилья, потому что среднее строительство дома <...> - это два-три года", - отметил он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Национальный проект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года. Он состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.