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S&P ожидает стабилизации роста ипотечного кредитования в России на уровне 12-14%

По оценкам экспертов, доля проблемных ипотечных кредитов снизится до 1,5-1,6% в 2020 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Темпы роста ипотечного кредитования в России стабилизируются на уровне 12-14% в 2020 году, сообщили ТАСС в международном рейтинговом агентстве S&P.

"Рост ипотеки может стабилизироваться на уровне 12-14% в год в 2020 году. Более быстрая динамика будет прежде всего связана с новой волной рефинансирования при условии дальнейшего снижения средней ставки по кредитам", - отметили в агентстве.

Также, по оценкам экспертов, доля проблемных ипотечных кредитов составит примерно 1,6-1,7% к концу 2019 года и снизится до 1,5-1,6% в 2020 году при отсутствии негативных изменений макроэкономических показателей или геополитической ситуации.

При этом, по мнению ЦБ РФ, темпы роста ипотеки в 2020 году останутся достаточно высокими - около 20%. В этом году показатель составляет 17%. Регулятор отмечал, что непрерывный рост ипотечного кредитования в России наблюдается с 2013 года.

В связи с этим ЦБ изучает возможность введения с 1 июля 2020 года показателя долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотечным кредитам. Чем больше надбавка к коэффициенту риска, тем больше капитала необходимо резервировать банку при выдаче кредита и тем менее выгодным становится такое кредитование.

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