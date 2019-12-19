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Половина проектов, победивших в конкурсе благоустройства малых городов России, реализована

Замглавы Минстроя Максим Егоров сообщил, что итоги конкурса 2020 года планируют подвести в конце февраля в Тюмени

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Почти половина из 80 проектов, победивших в 2018 году во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений, уже реализована, сообщил в четверг замглавы Минстроя России Максим Егоров на заседании коллегии министерства.

"В настоящий момент введено в действие 35 объектов, по 45 объектам работы ведутся либо находятся в стадии оформления", - сказал он.

Замминистра добавил, что итоги конкурса 2020 года планируется подвести в конце февраля в Тюмени.

Егоров сообщил, что, по плану федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда", в России в 2019 году должно быть благоустроено 5017 общественных пространств. При этом реализован уже 5181 проект по благоустройству. "Ожидаемый результат - почти 5600 общественных пространств, на 10% выше от плана", - добавил он.

Итоги первого конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства. Было принято решение, что конкурс станет ежегодным. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.

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