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Мутко сообщил о планах создать реестр объектов незавершенного строительства

По данным Счетной палаты, всего в России 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Единый реестр данных по объектам незавершенного строительства, финансируемых за счет государственного бюджета, планируется создать по примеру Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сообщил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко на совещании в Счетной палате.

"Мы запустили систему ЕИСЖС. Мы только единственное в ней не видим - количество разрешений [на строительство]. Но мы сейчас видим все - все, что только начало [строиться]. Мы ежемесячно обновляем [данные], даже с фотографиями объекта. ЕИСЖС позволяет нам видеть абсолютно все жилищное строительство <...> Поэтому нам нужно то же самое сделать по объектам незавершенного строительства. Мы намерены это в ближайшее время сделать", - сказал он.

Счетная палата ранее проанализировала ситуацию с незавершенными бюджетными стройками в России. Как следует из материалов исследования, всего в России 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства, которые финансируются за счет бюджетных источников. При этом все объекты в мониторинге были разделены на три типа: те, строительство которых ведется в плановом порядке; "брошенные" объекты - это те, строительство которых приостановлено и (или) законсервировано; "долгострои" - это объекты, которые возводятся более пяти лет.

Однако, как отметил Мутко, Росстат насчитывает на 10 тыс. больше объектов незавершенного строительства - 81 тыс.

Единая информационная система жилищного строительства (портал наш.дом.рф) создана 1 января 2018 года, ее оператором является ДОМ.РФ. Все застройщики, осуществляющие долевое строительство, обязаны размещать в системе все документы по строительству.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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