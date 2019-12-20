Мутко: на торги выставят объекты Urban Group, где не начато долевое строительство

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Объекты обанкротившегося застройщика Urban Group в Подмосковье, по которым не было начато долевое строительство, будут выставлены на торги, для них найдут нового инвестора, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко после совещания в Счетной палате.

"Самая главная задача [Фонда защиты прав дольщиков] - восстановить жилищные права граждан. А где нет долевого строительства, эти дома, которые скорее всего не начаты, они будут выставляться на торги, будут привлекаться инвесторы, которые будут их достраивать", - сказал он.

Мутко добавил, что по каждому объекту, строительство которого не начато, будет приниматься индивидуальное решение. Вице-премьер заверил, что все жилищные права дольщиков Urban Group будут восстановлены. Он также напомнил, что правительство РФ ранее приняло решение выплачивать компенсации тем обманутым дольщикам, чьи дома было достраивать нецелесообразно.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект" и "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений было внесено около 14 тыс. квартир. Все дома будет достроены до конца 2022 года.

Фонд защиты прав дольщиков достраивает 63 многоквартирных жилых дома в шести жилых комплексах Urban Group. Достройка объектов финансируется из средств федерального бюджета и бюджета Московской области. С начала года ключи выданы в пяти домах Urban Group (№6 в ЖК "Митино О2", №7 в ЖК "Опалиха О3" и №7 в ЖК "Видный город", а также №5 и №6 в ЖК "Солнечная система"), квартиры получили более 4 тыс. дольщиков.