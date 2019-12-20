Банк ДОМ.РФ выдал кредит на 612 млн рублей для строительства дома в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ выдал кредит группе компании "Сокольники" на сумму более 600 млн рублей для строительства 19-этажного жилого дома в Нижнем Новгороде, который планируется сдать в 2022 году, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.

"Банк ДОМ.РФ и группа компаний "Сокольники" подписали договор проектного финансирования для строительства жилого комплекса "Командор" в Нижнем Новгороде. Кредитная линия открыта в размере 612 млн рублей", - говорится в сообщении.

ЖК "Командор" расположен на пересечении улиц Ковалихинская и Семашко. Дом класса "комфорт" рассчитан на 113 квартир (13,1 тыс. кв. м). Его строительство началось в марте 2010 года, ввести объект в эксплуатацию застройщик планирует в июне 2022 года. На территории комплекса планируется благоустроить общественные пространства, установить игровые и спортивные площадки.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.