{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев заявил, что военная ипотека должна работать без сбоев

Промсвязьбанк реализует программу по рефинансированию военной ипотеки, сообщил глава банка Петр Фрадков

ГОРКИ, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что инструмент военной ипотеки должен работать как часы. Такое мнение глава правительства высказал в ходе рабочей встречи с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым.

"Это очень важно, поскольку это основной инструмент при помощи которого решается жилищная проблема для военнослужащих и, конечно, надо, чтобы этот инструмент работал как часы", - сказал Медведев, добавив, что в настоящий момент Промсвязьбанк может с полным правом именоваться банком с универсальной правоспособностью, работающим в разных сегментах экономики.

Фрадков рассказал о том, что Промсвязьбанк реализует программу по рефинансированию военной ипотеки. "Без ложной скромности могу сказать, что мы занимаем сейчас первое место по этому направлению", - сказал глава банка.

Фрадков также упомянул о тех услугах, которые Промсвязьбанк оказывает в частном секторе. В частности, по его словам, работа идет с малым бизнесом, оказываются услуги факторинга и т.д.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Банк ДОМ.РФ выдал кредит на 612 млн рублей для строительства дома в Нижнем Новгороде
19-этажный жилой дом планируют сдать в 2022 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС