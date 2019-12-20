Медведев заявил, что военная ипотека должна работать без сбоев

ГОРКИ, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что инструмент военной ипотеки должен работать как часы. Такое мнение глава правительства высказал в ходе рабочей встречи с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым.

"Это очень важно, поскольку это основной инструмент при помощи которого решается жилищная проблема для военнослужащих и, конечно, надо, чтобы этот инструмент работал как часы", - сказал Медведев, добавив, что в настоящий момент Промсвязьбанк может с полным правом именоваться банком с универсальной правоспособностью, работающим в разных сегментах экономики.

Фрадков рассказал о том, что Промсвязьбанк реализует программу по рефинансированию военной ипотеки. "Без ложной скромности могу сказать, что мы занимаем сейчас первое место по этому направлению", - сказал глава банка.

Фрадков также упомянул о тех услугах, которые Промсвязьбанк оказывает в частном секторе. В частности, по его словам, работа идет с малым бизнесом, оказываются услуги факторинга и т.д.