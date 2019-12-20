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Якушев заявил, что цены на российские новостройки выросли в городах с высоким спросом

Речь идет о Москве, Петербурге и городах-миллионниках, отметил министр строительства и ЖКХ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Цены на новостройки по итогам 2019 года выросли в городах с высоким спросом, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в программе "Отражение" на канале ОТР.

"Мы не констатируем, что у нас катастрофически выросли цены. Но определенное повышение цен мы все-таки сегодня фиксируем. Небольшое, но оно есть", - сказал министр.

Якушев пояснил, что некоторое удорожание квадратного метра произошло не во всех субъектах РФ, а там, где есть высокий спрос на жилье. Министр пояснил, что в первую очередь имеет в виду Москву, Санкт-Петербург, Московскую область и города-миллионники. "В субъектах РФ, где традиционно спрос невысокий, цены практически не изменились", - пояснил он.

Министр добавил, что на цены в 2019 году оказала влияние инфляция, а также переход отрасли на проектное финансирование. "Хотя большинство проектов по постановлению правительства РФ достраиваются сегодня по старым правилам", - отметил министр.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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