Минстрой утвердил правила для проектирования экомостов для животных через автодороги

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минстрой России утвердил свод правил проектирования так называемых экологических мостов (экодуков) для животных через автомобильные дороги, сообщила в пятницу пресс-служба министерства. Биоперехроды призваны соединить отрезанные дорогами природные территории, позволить животным безопасно перемещаться, а также оградить водителей от внезапных встреч с дикими зверями.

"При разработке свода правил проектирования биопереходов были проанализированы обширные мировые практики по созданию биопереходов через автомагистрали. Полученные данные, при тесном взаимодействии с представителями научного сообщества, позволили применить наиболее оптимальные по климатическим, географическим и видовым параметрам технические и логистические решения проектирования таких сооружений на территории России. Так, определены конструктивные решения биопереходов для различных природных условий, что позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных", - сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, чьи слова привела пресс-служба.

В своде правил предусмотрена спецификация озеленения и ограждений с учетом природных особенностей застраиваемой территории и проживающей на ней фауны. Устройство биопереходов мостового и тоннельного типов предусмотрено для всех видов фауны.

По информации разработчика свода правил ЗАО "Промтрансниипроект", благодаря применению документа уровень безопасности на дорогах в зонах миграции диких животных повысится до 10%, снизится количество ДТП, сохранится видовое разнообразие фауны. Свод правил утвержден приказом Минстроя, он вступает в силу спустя шесть месяцев после издания документа.