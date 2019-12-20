Доработанный вариант программы развития моногородов находится на рассмотрении в кабмине

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Программа развития моногородов доработана с учетом предложений федеральных ведомств, регионов и местных предпринимателей. Доработанный вариант внесен в правительство РФ и находится там на рассмотрении, сообщила ТАСС в пятницу глава Моногорода.рф, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ" заявил, что приоритетную программу поддержки моногородов планируется возобновить в первом квартале 2020 года. Первая программа в этой сфере была сформирована в 2014 году, позже ее продлили до 2025 года, однако в прошлом году было принято решение остановить ее реализацию, чтобы обновить программу и сделать ее более эффективной.

"Мы внесли программу еще в январе. Она долгое время трансформировалась, мы собирали пожелания бизнеса и моногородов. Сейчас программа в доработанном виде находится в правительстве", - сказала Макиева.

Глава фонда пояснила, что разработка программы затянулась из-за того, что долго не было решения по ее формату. В итоге она станет разделом госпрограммы по инновационной экономике.

По словам Макиевой, в итоговом варианте программа состоит из трех блоков: нормативное регулирование, инструменты поддержки, роль и место моногородов в нацпроектах.

В июле Макиева сообщала о том, что будет создана отдельная госпрограмма развития моногородов, ее предполагалось запустить с 1 января 2020 года. Предполагаемый объем финансирования должен был составлять 10-11 млрд рублей. 20 ноября на встрече с Макиевой вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил до конца года внести в правительство новую программу развития моногородов.