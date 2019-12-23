Власти Приморья выполнили все обязательства перед дольщиками на этот год

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Приморья завершили возведение последнего долгостроя, который планировалось сдать в 2019 году. Это пятый проблемный объект, который завершили в регионе за год, говорится в сообщении пресс-службы администрации Приморского края.

Обманутые дольщики Приморского края за последние несколько лет неоднократно обращались к президенту с просьбой разобраться в их проблеме. В том числе вопрос был поднят на встрече президента РФ Владимира Путина с общественностью Дальневосточного федерального округа (ДФО) в сентябре. Контроль за вводом проблемных домов в эксплуатацию проходит также по региональной госпрограмме "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края". Губернатор края Олег Кожемяко в 2018 году поставил задачу решить проблему и искоренить понятие "обманутый дольщик" в Приморье. Для решения проблемы, в частности, был создан фонд поддержки обманутых дольщиков региона, который сейчас финансирует строительство некоторых объектов.

"Пятый долгострой ввели в эксплуатацию в Приморье в этом году. В свои квартиры в доме на улице Тихоокеанская-Гоголя в Артеме наконец смогут заселиться 54 семьи, которые ждали этого события несколько лет", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее ТАСС сообщал, что всего в 2019 году в Приморье должны быть сданы пять домов из общего списка долгостроев: в Артемовском городском округе, помимо дома на Тихоокеанской-Гоголя, дом в поселке Суражевка и два дома на улица Рудничная, во Владивостоке - жилой комплекс "Босфор" на проспекте Красного Знамени, 158А.

Решение проблемы дольщиков

С грядущим новосельем дольщиков поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он отметил, что власть серьезно настроена на решение проблем людей, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков.

"Нам помогает президент России Владимир Путин, который принял решение по поддержке дольщиков Приморского края - направил дополнительные финансовые ресурсы. Средства, которые мы предусмотрели в краевом бюджете на достройку домов, будут замещены федеральными. И наша работа будет продолжена в 2020-2021 годах, пока вопрос долгостроев в крае не закроем", - заявил Кожемяко.

Жилой комплекс "Кедровый" на улице Тихоокеанская-Гоголя, расположенный практически в самом центре Артема, достроил Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края. Генеральный директор АО "Корпорация развития Приморского края" Ольга Сун-жаю разъяснила, что за счет финансирования из краевого бюджета, строительно-монтажные работы удалось завершить за два месяца.

Достроят за два года

По официальной статистике института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, всего в Приморье насчитывается 29 долгостроев. В 2019 году из бюджета Приморского края на помощь обманутым дольщикам было выделено более 1,5 млрд рублей, куда входит субсидия фонду поддержки обманутых дольщиков Приморского края в размере 750 млн рублей. В 2019 году квартиры получили около 500 семей обманутых дольщиков.

В 2020 году в Приморье планируется сдать более десяти домов, шесть из которых входят в ЖК "Снеговая Падь. Комплекс Д". Первым домом, который введут в эксплуатацию в 2020 году, станет ЖК "Одиссей". Ранее Сун-жаю сообщила ТАСС, что окончательно решить проблему обманутых дольщиков в Приморье планируется в 2021 году.