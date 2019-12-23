Главгосстройнадзор Подмосковья одобрил только 27% заявок застройщиков в 2019 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Главгосстройнадзор Московской области в 2019 году выдал 246 отказов на заключения о соответствии застройщика требованиям закона о долевом строительстве (ЗОС), сообщил в понедельник журналистам глава ведомства Артур Гарибян.

"В 2019 году мы выдали 91 ЗОС в рамках требования 214-го федерального закона и отказали в 246 случаях", - сказал Гарибян. Таким образом, по его словам, организация одобрила лишь 27% заявок.

Он добавил, что за 2019 год было выявлено более 11,8 тыс. нарушений по линии государственного строительного надзора. Все нарушения касаются непосредственно строительных площадок. "С начала года мы выписали штрафов на сумму чуть больше 128 млн рублей", - сказал Гарибян.

По его словам, в 2018-2019 годах было проведено 305 проверок застройщиков, в то время как в 2017 году их было всего 19. "По результатам проверок было составлено 95 документов, которые направлены в правоохранительные органы. Кроме того, в 2018 году было возбуждено 35 уголовных дел. Наиболее распространенная статья по которой дела возбуждались, 159, часть 4 - мошеннические действия", - сообщил Гарибян.