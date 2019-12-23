Власти Сыктывкара намерены расселить более 260 аварийных домов

СЫКТЫВКАР, 23 декабря. /ТАСС/. Администрация Сыктывкара намерена расселить 266 аварийных домов за счет всех источников финансирования: национального проекта "Жилье и городская среда", муниципальной программы и регионального проекта реновации, который сейчас обсуждается. Об этом сообщила в понедельник глава города - руководитель администрации Наталья Хозяинова.

"Нам предстоит расселить и снести до 2024 года 34 дома по нацпроекту "Жилье". Но в городе насчитывается еще 125 ветхих домов, которые не вошли в федеральную программу. Мы обратились в Минстрой республики и очень рассчитываем на республиканскую программу реновации жилья, которая, возможно, будет реализована и сейчас обсуждается. Для Сыктывкара это жизненно необходимо, мы будем этого добиваться", - сказала Хозяинова на заседании президиума Госсовета Коми, посвященного развитию столицы региона.

Помимо этого, отметила она, реализуется муниципальная программа развития застроенных территорий, по которой до 2023 года в столице Коми планируется расселить и снести 107 деревянных домов и построить на их месте современные многоэтажки.

Проблему Сыктывкара с аварийным деревянным жилфондом упоминал побывавший в столице Коми в 2016 году председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, заявив, что Сыктывкар, Архангельск и Петрозаводск лидируют по числу деревянных бараков, которые их "украшают".

В то же время депутат Госсовета республики Коми из Воркуты Сергей Гагаузов предложил не сносить все деревянные дома подряд, а часть добротных построек сохранить, "вписать" в программу застройки, чтобы сохранить дух и атмосферу "уютного Сыктывкара". Подобные программы есть во многих городах России. Глава города с этим согласилась.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.