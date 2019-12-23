АСВ передаст 241 земельный участок в казну РФ в 2020 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) передаст 241 земельный участок в 2020 году в казну РФ, говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

"Совет директоров решил передать в 2020 году в казну Российской Федерации принадлежащий агентству 241 земельный участок сельскохозяйственного назначения после принятия правительством Российской Федерации необходимых нормативных актов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что общая площадь земельных участков составляет 1 182 га, они расположены на территории Осташковского района Тверской области.