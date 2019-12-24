Медведев: работа в сфере долевого строительства должна завершиться решением всех проблем

ГОРКИ, 24 декабря. /ТАСС/. Проблемы с обманутыми дольщиками должны быть полностью решены, также нужно добиться, чтобы подобные ситуации не возникали снова. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с генеральным директором Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Олегом Говоруном.

"Естественно, мы эту работу [с обманутыми дольщиками] продолжим, и эта работа должна завершиться решением всех проблем. При этом исключительно важно, чтобы мы не создавали новых проблемных ситуаций", - сказал Медведев.

Он напомнил о ряде принятых решений, в том числе о переходе на эскроу-счета, а также попросил Говоруна "внимательно наблюдать за развитием событий" и в случае необходимости вносить в совет директоров фонда и в правительство предложения по совершенствованию нормативного регулирования в этой сфере. "В конечном счете мы должны выйти на современные цивилизованные формы строительства жилья, а не те, которые когда-то были использованы при возникновении огромного количества вот этих договоров долевого строительства, что повлекло весьма проблемные ситуации. Это отдельная задача, которую, мы, конечно, будем решать с коллегами по правительству", - подчеркнул глава кабмина.

В целом он отметил, что ситуация с обманутыми дольщиками - это сложная проблема, поэтому хорошо, что был создан фонд защиты их прав. По словам премьера, "чтобы довести эту работу до логического завершения, нужно", в частности, "выстроить ее в прямом партнерстве с регионами, поскольку все эти дома находятся в конкретных местах". При этом, как отметил Медведев, ситуация в регионах "очень разная". "В некоторых субъектах Федерации удалось вообще с этой проблемой практически справиться, в некоторых субъектах Федерации активно развернута работа по линии регионального бюджета…, в некоторых субъектах Федерации ситуация очень сложная, количество обманутых дольщиков весьма и весьма значительное", - сказал председатель правительства.

"Поэтому здесь должны быть выстроены приоритеты…, вам нужно работать таким образом, чтобы эффект от вашей работы доходил до наиболее проблемных территорий", - заключил Медведев.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.