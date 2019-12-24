В Минстрое сообщили, что большинство граждан довольны реновацией в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей Москвы довольны тем, как проходит реновация, сообщил во вторник глава Минстроя России Владимир Якушев на пресс-конференции по итогам года.

"Предусмотрены все необходимые процедуры, где сами граждане могут принять участие, и только после того, как прошли все необходимые общественные процедуры, принимаются те или иные решения. Опросы, которые на сегодняшний день проводятся, и та информация, которой мы обладаем, говорят о том, что подавляющее большинство граждан довольны тем, как реновация идет в Москве", - сказал он.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включены 5 тыс. 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше той, на которой жили люди в пятиэтажках.