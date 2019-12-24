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Глава Минстроя считает, что качество капремонта за последние годы улучшилось

В ряде регионов есть определенные нарекания, отметил Владимир Якушев

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Качество капитального ремонта, проводимого в жилых домах, улучшается в России из года в год, несмотря на то, что в ряде регионов есть определенные нарекания к этой работе, сообщил во вторник глава Минстроя России Владимир Якушев на пресс-конференции по итогам работы строительного комплекса и сферы ЖКХ России в 2019 году.

"Сегодня есть определенные вопросы регулирования, связанные с капитальным ремонтом. Есть субъекты РФ, где к капитальному ремонту нет нареканий, и граждане довольны тем, как двигаются в этом вопросе власти. Есть субъекты, где есть много нареканий, и там есть объективные причины - это отсутствие нормального строительного комплекса, компаний, которые могут качественно делать капитальный ремонт. <...> Но при этом год от года качество проводимого ремонта в нашем жилищном фонде <...> все-таки увеличивается", - сказал министр.

Он подчеркнул, что при внесении изменений в законодательство в части капитального ремонта речи об увеличении взносов не идет. "Никакого увеличения взноса на капитальный ремонт Минстрой ввести не может, это полномочия субъекта РФ", - пояснил Якушев.

Глава Минстроя также призвал аккуратно распоряжаться деньгами, которые лежат на счетах региональных операторов капремонта. "Это деньги под будущие обязательства. С ними надо вести себя предельно аккуратно, дабы у нас потом после обманутых дольщиков не появились обманутые капитальщики. <...> Если мы хотим в этот карман залезть, то механизмы, которые потом возместят эти средства, должны быть безупречны", - отметил Якушев.

Ранее он сообщал, что правительство РФ не снимает с повестки вопрос реформирования механизма капитального ремонта домов и планирует внести свои предложения в Госдуму в весеннюю сессию.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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