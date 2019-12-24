{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой РФ планирует развивать сотрудничество с Вьетнамом и Кубой в 2020 году

Владимир Якушев отметил, что Вьетнам и Куба выражают заинтересованность в том, чтобы на их рынки недвижимости пришли российские застройщики

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минстрой России намерен развивать сотрудничество с Кубой и Вьетнамом в 2020 году, сообщил во вторник журналистам глава министерства Владимир Якушев на пресс-конференции по итогам года.

В конце ноября Якушев отмечал, что Вьетнам и Куба выражают заинтересованность в том, чтобы на их рынки недвижимости пришли российские застройщики.

"Нас очень многое объединяет по вопросам развития строительного комплекса. В ближайшее время у нас запланирован визит на Кубу. Неплохие отношения складываются и с Вьетнамом. В 2020 году мы продолжим эту работу", - сказал Якушев.

Министр добавил, что из ближайших событий в международной повестке - Всемирный форум городов в Абу-Даби, который пройдет в феврале.

"Мы будем работать единой командой с Москвой, представляя Российскую Федерацию. Это будет своего рода подготовка к Московскому урбанфоруму", - отметил он.

Теги
КубаРоссияВьетнам
Реклама на ТАСС
Приложение по поиску жилья в новостройках "Домой.ру" запущено в России
Также в приложение встроена карта с объектами инфраструктуры, включая парковки, школы, магазины или кафе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС