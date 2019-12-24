Минстрой РФ планирует развивать сотрудничество с Вьетнамом и Кубой в 2020 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минстрой России намерен развивать сотрудничество с Кубой и Вьетнамом в 2020 году, сообщил во вторник журналистам глава министерства Владимир Якушев на пресс-конференции по итогам года.

В конце ноября Якушев отмечал, что Вьетнам и Куба выражают заинтересованность в том, чтобы на их рынки недвижимости пришли российские застройщики.

"Нас очень многое объединяет по вопросам развития строительного комплекса. В ближайшее время у нас запланирован визит на Кубу. Неплохие отношения складываются и с Вьетнамом. В 2020 году мы продолжим эту работу", - сказал Якушев.

Министр добавил, что из ближайших событий в международной повестке - Всемирный форум городов в Абу-Даби, который пройдет в феврале.

"Мы будем работать единой командой с Москвой, представляя Российскую Федерацию. Это будет своего рода подготовка к Московскому урбанфоруму", - отметил он.