{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Приложение по поиску жилья в новостройках "Домой.ру" запущено в России

Также в приложение встроена карта с объектами инфраструктуры, включая парковки, школы, магазины или кафе

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ запустил мобильное приложение "Домой.ру" по поиску квартир на первичном рынке недвижимости, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Запущено мобильное приложение сервиса по поиску жилья "Домой.ру" для платформ iOS и Android. Мобильная цифровая платформа для сделок с недвижимостью "Домой.ру" ориентирована на покупателей, которые хотят подобрать предложения на первичном рынке. В приложении доступны список квартир в доме, фотографии планировок, фасадов, у пользователей есть возможность получить подробную информацию о характеристиках заинтересовавшего их дома", - отмечается в сообщении.

Также в приложение встроена карта с объектами инфраструктуры, включая парковки, школы, магазины или кафе.

Ранее ДОМ.РФ запустил бета-версию цифровой платформы "Домой.ру", с помощью которой можно пройти все этапы покупки жилья - от поиска квартиры до заключения сделки.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минстрой РФ планирует развивать сотрудничество с Вьетнамом и Кубой в 2020 году
Владимир Якушев отметил, что Вьетнам и Куба выражают заинтересованность в том, чтобы на их рынки недвижимости пришли российские застройщики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС