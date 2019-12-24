Приложение по поиску жилья в новостройках "Домой.ру" запущено в России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ запустил мобильное приложение "Домой.ру" по поиску квартир на первичном рынке недвижимости, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Запущено мобильное приложение сервиса по поиску жилья "Домой.ру" для платформ iOS и Android. Мобильная цифровая платформа для сделок с недвижимостью "Домой.ру" ориентирована на покупателей, которые хотят подобрать предложения на первичном рынке. В приложении доступны список квартир в доме, фотографии планировок, фасадов, у пользователей есть возможность получить подробную информацию о характеристиках заинтересовавшего их дома", - отмечается в сообщении.

Также в приложение встроена карта с объектами инфраструктуры, включая парковки, школы, магазины или кафе.

Ранее ДОМ.РФ запустил бета-версию цифровой платформы "Домой.ру", с помощью которой можно пройти все этапы покупки жилья - от поиска квартиры до заключения сделки.